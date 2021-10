M5s: Castaldo, grande fiducia in competenze e impegno nuovi vicepresidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Alessandra Todde, Paola Taverna, Mario Turco, Riccardo Ricciardi e Michele Gubitosa sono i nomi dei nuovi vicepresidenti del Movimento 5 Stelle. Insieme a Giuseppe Conte sono chiamati a costruire il nuovo volto della nostra forza politica, tenendo bene a mente le origini del nostro Movimento al servizio dei cittadini e proiettandolo verso un futuro di maturità e crescita, con l’orecchio sempre teso ai territori". Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Movimento 5 stelle, Fabio Massimo Castaldo. "Ho molta fiducia - sottolinea - nelle loro competenze e nel loro impegno al servizio della nostra comunità. In particolare, sono orgoglioso del fatto che in questa pagina nuova un contributo importante lo darà Paola Taverna di cui ho apprezzato sempre il coraggio e la determinazione. Con lei ho condiviso l’entusiasmo degli inizi, le battaglie quotidiane, i risultati meritati. È per me una sorella, e vederla lì mi dà un'ulteriore rassicurazione sul fatto che siamo sulla giusta via". A tutta la squadra, conclude, "il mio in bocca al lupo per un percorso importante in cui serve la disponibilità e l’aiuto di tutti! Avanti così". (Rin)