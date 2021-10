Nicaragua: arrestati i due leader dell'associazione imprenditori (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo di Ortega aveva annunciato la sua assenza nella seduta dell'Osa ritenendola "illegittima". "Il 20 ottobre è stato convocato il Consiglio permanente per discutere, tra le altre cose, aspetti che riguardano esclusivamente le decisioni dei cittadini nicaraguensi. Il nostro Paese non accetta che vengano discussi affari sovrani del popolo", si legge in una nota. In visita ufficiale in Turchia, il ministro degli Esteri del Nicaragua, Denis Moncada, ha scartato l'ipotesi di accogliere osservatori Osa alle elezioni, denunciando il ruolo che l'ente panamericano avrebbe avuto nel "colpo di Stato" dopo le elezioni presidenziali in Bolivia, nel 2019. Nel corso delle settimane sono cresciute le preoccupazioni della comunità internazionale per l'inasprirsi delle pressioni su oppositori e media. Circa 4,7 milioni di nicaraguensi sono chiamati a votare il 7 novembre alle elezioni generali, in cui sono in gioco, oltre alla presidenza, anche i 92 seggi all'Assemblea nazionale e altri venti al Parlamento centroamericano. (segue) (Mec)