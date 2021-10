Kosovo: premier Kurti su rapporto Commissione Ue, grandi progressi da governo in 6 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rapporto di valutazione pubblicato ieri dalla Commissione europea sul Kosovo è stato presentato al primo ministro kosovaro, Albin Kurti, dal capo dell'Ufficio dell'Ue a Pristina, Tomas Szunyog. Kurti ha affermato nell'occasione che il cammino verso l'integrazione nell'Unione Europea richiede riforme e progressi ma che "in questi mesi di governo abbiamo dimostrato di essere sulla strada giusta". "In questi sei mesi di governo abbiamo stabilità istituzionale, legittimità democratica e alta credibilità nelle istituzioni da parte dei cittadini che rappresenta un grande progresso sociale che farebbe invidia a molti Stati membri dell'Ue", ha affermato Kurti ripreso dai media kosovari. "Nel campo dello stato di diritto in questi sei mesi o negli ultimi 200 giorni abbiamo preso 320 decisioni nelle riunioni di governo, di cui 60 progetti di legge, mentre abbiamo approvato 12 progetti di legge, due documenti concettuali, una strategia e un regolamento", ha proseguito il premier kosovaro. (segue) (Alt)