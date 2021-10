Kosovo: premier Kurti su rapporto Commissione Ue, grandi progressi da governo in 6 mesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche la presidente del Kosovo Vjosa Osmani ha ricevuto ieri il rapporto della Commissione europea da Szunyog. Occasione in cui Osmani ha sottolineato che la priorità del Kosovo è l'adesione all'Unione europea. "Ha sottolineato che niente e nessuno potrà fermare la determinazione delle nuove istituzioni della Repubblica del Kosovo per lo stato di diritto e per la tutela dell'integrità delle istituzioni", si legge in un comunicato diffuso dalla presidenza del Kosovo. "La presidente Osmani ha valutato che il crescente impegno delle istituzioni del Kosovo per l'attuazione delle riforme europee dovrebbe essere seguito da discussioni con le istituzioni dell'Ue e gli Stati membri nell'avvio del processo di negoziazione per l'adesione all'Unione. Ha sottolineato che il riconoscimento dell'indipendenza del Kosovo da parte dei cinque Stati membri dell'Ue non è solo un'azione giusta, ma servirà da impulso per l'attuazione delle riforme interne e contribuirà alla pace e alla stabilità nella regione", si aggiunge nel comunicato. (segue) (Alt)