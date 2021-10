Forza nuova: Verini (Pd), Meloni dica parole chiare su fascismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché Giorgia Meloni non ha votato la nostra mozione? Perché non unisce la sua voce a quella di chi condanna odio e tutte le violenze e chiede lo scioglimento di organizzazioni che si richiamano al fascismo come Forza Nuova? Temeva di perdere i consensi di chi ha devastato la sede della Cgil? O di coloro che volevano assaltare i palazzi delle istituzioni democratiche? O non lo ha fatto perché questa destra, purtroppo, non riesce a fare fino in fondo i conti con la sua storia?". Lo dichiara in una nota Walter Verini, deputato del Partito democratico e componente della commissione Giustizia. (Com)