Regno Unito: imprenditore britannico D'Aloisio vende la sua compagnia a Twitter

- L'imprenditore britannico Nick D'Aloisio ha venduto la sua nuova compagnia, Sphere, alla società Twitter. Lo riferisce l'emittente radio televisiva "Bbc", che spiega come all'età di 17 anni D'Aloisio aveva già venduto un'applicazione ideata da lui, Summly, a Yahoo per 30 milioni di dollari (25 milioni di euro). La nuova app di messaggistica Sphere è stata fondata da D'Aloisio insieme a Tomas Halgas e permette di mettere in contatto le persone sulla base degli argomenti preferiti in comune. L'app è stata venduta per una cifra che non è stata comunicata e la vendita terminerà a novembre. Inoltre, la squadra di lavoro dell'app passerà a lavorare per Twitter per integrare le specifiche dei due social network in un'unica piattaforma. (Rel)