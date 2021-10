Usa: approvazione piano riconciliazione da 3.500 miliardi rischia slittamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore democratico statunitense Joe Manchin, principale esponente della corrente centrista del partito, non pensa che i negoziatori saranno in grado di raggiungere un accorto per il piano di riconciliazione da 3.500 miliardi di dollari destinati a welfare e infrastrutture, come invece aveva preannunciato in settimana il leader della maggioranza al Senato Chuck Schumer. "Questo non accadrà presto", ha detto Manchin ai giornalisti. Manchin, che non vuole spendere più di 1.500 miliardi di dollari per il pacchetto di spesa sociale, ha affermato che c'è ancora un'enorme quantità di lavoro da fare. “C'è molto lavoro da fare, tutti stanno lavorando sodo, tutti comunicano. Molte riunioni sono in corso", ha detto. Alla domanda se i colloqui si trascineranno oltre venerdì, nonostante gli sforzi di Schumer per ottenere un accordo entro questa settimana, Manchin ha detto: "Credo di sì". (segue) (Nys)