Perù-Bolivia: annunciato vertice Castillo-Arce per il 30 ottobre a La Paz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Perù, Pedro Castillo sarà il 30 ottobre in Bolivia per partecipare al sesto Gabinetto ministeriale binazionale, il meccanismo di coordinamento politico e diplomatico di più alto livello tra i due paesi vicini. Nell'occasione Castillo incontrerà l'omologo boliviano Luis Arce. Quattro i punti su cui si centreranno i colloqui tra le delegazioni ministeriali, riferisce l'agenzia stampa peruviana "Andina": cooperazione in materia di ambiente e risorse idriche; sicurezza e difesa; sviluppo economico, politiche sociali e rafforzamento istituzionale; infrastrutture per l'integrazione e lo sviluppo. Al termine dei lavori, secondo quanto hanno reso noto fonti del ministero degli Esteri peruviano a "Andina", verrà firmata "una dichiarazione politica con i principali punti di accordo raggiunti, così come trattati e convegni nelle diverse materie oggetto di discussione". (segue) (Brb)