Perù-Bolivia: annunciato vertice Castillo-Arce per il 30 ottobre a La Paz (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ultimo gabinetto tra i due paesi si è tenuto nel 2019 in Perù con la presenza degli ex presidenti Evo Morales per la Bolivia, e Martin Vizcarra per il Perù. In quell'occasione erano stati siglati ben dodici accordi nei settori dell'energia, della sicurezza, dell'integrazione, e dell'ambiente. I leader dei due paesi avevano firmato inoltre la "Dichiarazione di Ilo" che comprende 49 punti su questioni di interesse comune. Nella Dichiarazione di Ilo veniva evidenziato "l'alto livello raggiunto dal rapporto bilaterale, basato sui legami storici di fratellanza che uniscono Perù e Bolivia, i vasti interessi che condividono e la volontà di integrazione e solidarietà tra i loro popoli". Sempre in quell'occasione erano stati evidenziati i "progressi nell'adempimento degli impegni del Piano d'azione di Cobija" che riflette "la ferma volontà del Perù e della Bolivia di adottare impegni e decisioni. politiche che permettano di condurre un'agenda di sviluppo basata su interessi comuni". (Brb)