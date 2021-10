Energia: conclusioni Consiglio europeo, misure Commissione utili, tema anche a Vertice dicembre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati membri e la Commissione "utilizzeranno al meglio gli strumenti per fornire un aiuto a breve termine ai consumatori più vulnerabili e per sostenere le imprese europee, tenendo conto della diversità e della specificità delle situazioni degli Stati membri". La Commissione e il Consiglio considereranno "rapidamente misure a medio e lungo termine che contribuiscano a fare in modo che l'energia sia a un prezzo accessibile per famiglie e imprese; che aumentino la resilienza del sistema energetico dell'Ue e del mercato interno dell'energia; che garantiscano la sicurezza dell'approvvigionamento e che sostengano la transizione verso la neutralità climatica, tenendo conto della diversità e della specificità delle situazioni degli Stati membri", proseguono i leader. (segue) (Beb)