Nicaragua: arrestati i due leader dell'associazione imprenditori

- La Polizia del Nicaragua ha arrestato giovedì il presidente e il vicepresidente del Consiglio superiore delle imprese private (Cosep), Michael Healy e Alvaro Vargas, per una presunta appropriazione indebita di beni e attivi. I detenuti, riferisce il quotidiano "La Prensa" sulla base di un comunicato delle forze dell'ordine, sarebbero inoltre accusati di "commettere atti che minano l'indipendenza, la sovranità e l'autodeterminazione" di "incitamento all'ingerenza straniera negli affari interni", e di "orrganizzare atti di terrorismo e destabilizzazione con finanziamenti di potenze straniere". Come nel caso di precedenti arresti di figure critiche con il governo di Daniel Ortega, i due sono imputati genericamente anche per "aver danneggiato gli interessi supremi della nazione". (segue) (Mec)