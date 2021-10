Nicaragua: arrestati i due leader dell'associazione imprenditori (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione del 10 giugno 2021, l'Ue ha ribadito il suo appello a favore del ripristino del dialogo inclusivo e della democrazia, l'unica via d'uscita dalla crisi politica, economica e sociale in Nicaragua. Ha invitato le autorità nicaraguensi a porre fine alla repressione nei confronti degli oppositori politici, dei media indipendenti, della società civile e dei difensori dei diritti umani e a garantire pienamente il rispetto dei diritti umani e dei diritti civili e politici nel Paese. "Il governo nicaraguense ha invece intensificato la repressione, mettendo fuori legge i partiti dell'opposizione e le organizzazioni della società civile e incarcerando gli oppositori politici e i membri del mondo accademico, dei media e della società civile, senza rispettare il diritto a un giusto processo. Così facendo, il governo guidato dal presidente Daniel Ortega e dalla vicepresidente Rosario Murillo ha eliminato ogni possibilità di seria competizione alle elezioni del 7 novembre 2021, privando i cittadini del Nicaragua del loro diritto sovrano di eleggere liberamente i propri rappresentanti", ha continuato il Consiglio in una nota. L'Ue ribadisce il proprio impegno a sostenere il popolo nicaraguense, anche contribuendo a rafforzare lo stato di diritto e favorendo lo sviluppo economico e sociale dei più vulnerabili. (segue) (Mec)