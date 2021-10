Nicaragua: arrestati i due leader dell'associazione imprenditori (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In settimana, parlando in conferenza stampa dopo il Consiglio Affari esteri dell'Ue, l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha dichiarato che le elezioni in Nicaragua sono false e organizzate da una dittatura che ha oltrepassato il limite dell'accettabile. "Dal 2018, violenze e soppressioni hanno fatto almeno 328 vittime morte nelle strade. Il presidente Daniel Ortega e sua moglie, la vice presidente Rosario Murillo, hanno eliminato l'opposizione politica, per assicurarsi la vittoria alle urne del 7 novembre (prossimo). Quella del Nicaragua è una delle peggiori dittature al mondo", ha detto. "L'Ue continuerà a insistere sulla democrazia, sulla difesa dei diritti umani e dello stato di diritto, sul rilascio dei prigionieri politici e sul ritorno delle organizzazioni internazionali umanitarie e sul convocare elezioni libere ed eque" e non "elezioni e manipolate organizzate da una dittatura", ha sottolineato. (segue) (Mec)