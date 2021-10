Venezuela: Usa accusano deputato Vielma Mora di complicità con Saab in corruzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- José Gregorio Vilema Mora, deputato dell'Assemblea nazionale venezuelana, è stato chiamato in causa tramite un atto d'accusa del distretto meridionale della Florida per complicità nelle operazioni di riciclaggio di denaro e corruzione in cui è implicato Alex Saab, ritenuto intermediario di presunte trame di corruzione collegate al presidente Nicolas Maduro. Il "diplomatico" era stato arrestato a Capo Verde nel giugno del 2020 ed è stato estradato sabato scorso negli Usa. Oltre a segnalare Vielma Mora, la giustizia statunitense ha anche accusato Ana Guillermo Luis e i colombiani Emmanuel Rubio, Carlos Lizcano e Álvaro Pulido Vargas di rientrare nello schema di tangenti e contratti gonfiati attraverso i Comitati Locali di Approvvigionamento e Produzione (Clap). L'accusa afferma che dal luglio 2015 e almeno fino al 2020 hanno cospirato con altri per riciclare i proventi di uno schema di corruzione illegale da conti bancari situati ad Antigua, negli Emirati Arabi Uniti e altrove.(Vec)