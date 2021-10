Energia: conclusioni Consiglio europeo, misure Commissione utili, tema anche a Vertice dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure delineate e presentate dalla Commissione europea per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia sono utili sia a breve che a lungo termine. Gli Stati membri le utilizzeranno al meglio per fornire un aiuto a breve termine ai consumatori e per sostenere le imprese europee. I leader torneranno nella loro riunone di dicembre ad affrontare il tema. E' quanto si legge nelle conclusioni adottate dai Ventisette al Consiglio europeo. "Il Consiglio europeo ha affrontato il recente aumento dei prezzi dell'energia e ha considerato l'impatto dell'aumento dei prezzi sui cittadini e le imprese, in particolare i nostri cittadini vulnerabili e le Pmi che si sforzano di riprendersi dalla pandemia di Covid 19. Gli strumenti presentati nella comunicazione della Commissione sulla lotta all'aumento dei prezzi dell'energia contiene misure utili sia a breve che a lungo termine", si legge nel testo. Il Consiglio europeo invita la Commissione "a studiare il funzionamento dei mercati del gas e dell'elettricità, nonché del mercato Ets (il sistema europeo di scambio di emissioni) dell'Ue, con l'aiuto dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (Esma). Successivamente, la Commissione valuterà se determinati comportamenti commerciali richiedono ulteriori interventi normativi", continuano le conclusioni. (segue) (Beb)