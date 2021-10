Argentina: attività economica di agosto a +12,8 per cento su anno, recuperato livello pre pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina ad agosto è cresciuta del 12,8 per cento su anno e dell'1,1 per cento rispetto al mese precedente secondo dati diffusi giovedì dall'Istituto nazionale di statistica (Indec). Dall'inizio dell'anno l'incremento dell'attività economica è stato del 10,8 per cento. "Si tratta di un dato molto incoraggiante, l'economia non solo è cresciuta rispetto al mese precedente ma ha anche raggiunto e superato dello 0,4 per cento il livello di febbraio 2020, il mese precedente la pandemia". I tre settori protagonisti della ripresa ad agosto sono quello dei servizi, con un +77,4 per cento su anno, dell'industria manifatturiera, con un +13,7 per cento su anno, e del commercio, con un +15,6 per cento. In leggera contrazione nel raffronto su mese invece l'attività industriale, che segna un -0,6 per cento rispetto a luglio, ma che nel raffronto su anno registra un +22,7 per cento. (segue) (Abu)