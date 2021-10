Imprese: fondazione Its lancia nel Lazio corso ufficio stampa 4.0

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fondazione Its servizi alle imprese, la scuola di Alta dpecializzazione tecnica post diploma che opera nel settore del marketing e del disegno dei processi, lancia nel Lazio un nuovo corso biennale che amplifica e articola la sua offerta formativa. Il corso, denominato "ufficio stampa 4.0", propone un percorso integrato per formare l'esperto di comunicazione d'impresa e mette insieme, per la prima volta, tutte le competenze tradizionali, digitali e strategiche, necessarie per affrontare oggi le rapide e irreversibili evoluzioni della professione di ufficio stampa e responsabile delle relazione esterne. Lo comunica in una nota la fondazione Itssi (Istituto tecnico superiore servizi alle imprese). "In una regione come il Lazio, diventato negli ultimi anni modello di sviluppo grazie alla connessione tra innovazione, creatività e sistema produttivo, la fondazione Itssi - si legge nella nota - intende dare il suo contributo con la formazione di una figura chiave per lo sviluppo del territorio. Nuove competenze, che aggiornano ed estendono il tradizionale ruolo di 'responsabile della comunicazione', saranno la dorsale di questo corso di specializzazione tecnica post diploma: dal sistema dei media al brand journalism, dall’organizzazione di eventi alla corporate social responsIbility, dalle relazioni istituzionali allo storytelling, senza escludere campagne elettorali, advocacy e content management. Il corso - spiega la nota -, con 1000 ore d’aula e 800 di stage nell’arco di un biennio, si svolgerà tra Viterbo e Roma e formerà 25 allievi, grazie al sostegno del Ministero dell’Istruzione e della Regione Lazio, in partnership con importanti attori della realtà economica del territorio - aziende e organizzazioni - che verranno presentati nell'incontro". All'evento di presentazione del corso, che si terrà martedì 26 ottobre alle ore 17 all'hotel Des Epoques, in via Nomentana, interverranno: Claudio Senigagliesi e Laura Castellani, rispettivamente presidente e direttore della fondazione Its servizi alle imprese, oltre a rappresentanti dei partner del corso e del gruppo docenti. (Com)