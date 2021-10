Milano: Comazzi (FI), in Comune maggioranza litigiosa fin dal primo consiglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È bastato il primo consiglio comunale a evidenziare le crepe del centrosinistra, che inizia questo mandato in maniera litigiosa. Oltre all’elezione del presidente del Consiglio comunale, avvenuta dopo un'aspra battaglia interna al Pd, la sinistra si porta dietro gli strascichi di una giunta studiata ad arte per non fare ombra al sindaco Sala ma che ha lasciato scontenti molti". Lo afferma. in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, intervenuto in aula durante la prima seduta del nuovo mandato. "Baruffe - prosegue - che non interessano ai cittadini, che dai loro rappresentanti si aspettano ben altro: voglio ricordare che nei prossimi anni Milano dovrà affrontare sfide importanti, tra cui la riqualificazione degli Scali ferroviari, che dovrà modificare il volto della città con la creazione di nuovi quartieri sostenibili e vaste aree verdi e l’approntamento di grandi opere pubbliche e infrastrutturali, in vista delle Olimpiadi invernali del 2026". "Personalmente, posso già affermare che, assieme ai miei colleghi di opposizione, continuerò a essere una ‘spina nel fianco’ per il sindaco Sala, nell’interesse di tutti i milanesi che chiedono meno tasse, una viabilità migliore e una città più sicura e a misura di tutti”, conclude.(Com)