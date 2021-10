M5s: Licheri, profili nuovi vicepresidenti affidabili e all'altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A nome mio e di tutti i senatori del Movimento 5 stelle faccio i più sinceri auguri di buon lavoro ai 5 vice presidenti indicati dal presidente Conte. Paola Taverna, Michele Gubitosa, Riccardo Ricciardi, Alessandra Todde e Mario Turco sono certamente nomi di assoluta affidabilità e profili all'altezza del compito". Lo afferma in una nota il capogruppo del Movimento 5 stelle al Senato Ettore Licheri, secondo cui "abbiamo tante sfide che ci aspettano per dare risposte concrete agli italiani, sono certo che tutti loro sapranno svolgere il loro ruolo con capacità, dedizione e spirito collaborativo". (Com)