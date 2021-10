Usa: Biden su legge elettorale, repubblicani seguono Trump “in un buco nero”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha accusato i legislatori del Partito repubblicano di seguire l’ex capo dello Stato, Donald Trump, “in un buco nero”. Il riferimento è alla bocciatura avvenuta nelle scorse ore al Senato Usa di un progetto di riforma elettorale, volto a contrastare leggi in materia adottate in alcuni Stati a guida repubblicana. Parlando al memoriale di Martin Luther King, Biden ha parlato di un "profondo buco nero" di suprematismo bianco e soppressione del voto. "Stanno seguendo il mio predecessore – ha detto l’inquilino della Casa Bianca - l'ultimo presidente, in un profondo buco nero”. Biden ha parlato di suprematismo bianco anche in riferimento ai fatti del 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori di Trump ha preso d’assalto il Campidoglio degli Stati Uniti per interrompere la certificazione del voto elettorale. (segue) (Nys)