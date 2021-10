Usa: "Wsj", Facebook fatica a conoscere il numero dei suoi utenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gigante dei social media Facebook sta mettendo in campo enormi sforzi per rilevare e conoscere il numero esatto degli utenti iscritti alle sue piattaforme, considerato che diverse persone creano più di un account. Lo scrive il "Wall Street Journal", citando documenti interni che sollevano nuove domande su come il colosso digitale misuri la portata del suo pubblico. Una rapporto interno di Facebook, pubblicato questa primavera, ha definito il fenomeno dei singoli utenti con più account come "molto diffuso" tra i nuovi account.(Nys)