Polonia: Rutte, indipendenza magistratura questione chiave, non negoziabile

- L'indipendenza della magistratura polacca è la questione chiave e non è negoziabile. Lo ha detto il premier olandese Mark Rutte entrando al Consiglio europeo. "L'indipendenza della magistratura polacca è la questione chiave che dobbiamo discutere e che dobbiamo risolvere e su cui la Polonia deve prendere le misure necessarie. Questo non è negoziabile. Questo ha a che fare con le fondamenta della nostra democrazia in questa parte del mondo. Quindi qui non possiamo negoziare", ha detto. (Beb)