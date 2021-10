Milano: Sala, svolta ambientale faro di sviluppo del prossimo futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La svolta ambientale è il faro di sviluppo per il prossimo futuro. L'ecologismo, sia chiaro, non è un vezzo, come qualcuno invece vuol far credere, è una grande occasione di generazione di lavoro, la più grande occasione disponibile". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in aula in occasione del primo consiglio comunale. "Istituzioni sovranazionali, imprese, sistemi finanziari la pensano così - ha proseguito - e hanno già scelto il green e ciò porterà a una città sempre più connessa grazie al digitale e alla mobilità sostenibile, le chiavi per stare al passo di una comunità così dinamica e operosa, riducendo spostamenti, emissioni carboniche e smog". (Rem)