Libia: portavoce Onu, in arrivo nel Paese il primo gruppo di osservatori

- Il primo gruppo di osservatori internazionali ad osservare il cessate è in arrivo oggi in Libia. Lo ha dichiarato il portavoce delle Nazioni Unite Stephane Dujarric in una conferenza stampa. "In linea con la richiesta delle autorità libiche e il mandato del Consiglio di sicurezza...il primo gruppo di osservatori delle Nazioni Unite a sostegno dei meccanismi di monitoraggio del cessate il fuoco guidati dalla Libia sta arrivando oggi", ha affermato Dujarric. Alla domanda sul numero di esperti nel team di monitoraggio, Dujarric ha affermato che si tratta di un "piccolo gruppo". Il dispiegamento del team per monitorare l'attuazione dell'accordo di cessate il fuoco del 23 ottobre 2020 è stato approvato da una risoluzione adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ad aprile, a seguito di una raccomandazione del Segretario generale Onu Antonio Guterres.(Nys)