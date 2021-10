© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nei processi si cercano prove a sostegno di fatti: la sentenza di oggi perché 'il fatto non sussiste' è la 'prova', l'ennesima, dell'incredibile accanimento subito dal presidente Silvio Berlusconi. Giustizia, con sommo ritardo, è fatta". Lo scrive in un messaggio su Twitter il sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia, Giorgio Mulè. (Com)