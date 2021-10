Generali: ok Commissione europea ad acquisizione Società Cattolica Assicurazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all’offerta pubblica di acquisto volontaria, ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del Tuf, avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell’emittente (Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., l’offerente (Assicurazioni Generali S.p.A.) comunica in una nota che in data odierna la Commissione europea ha autorizzato incondizionatamente l’acquisizione del controllo dell’emittente da parte dell’offerente. Tenuto conto di quanto precede, l’Offerente comunica di ritenere verificata la 'Condizione Antitrust' indicata tra le Condizioni di Efficacia dell’Offerta al punto (i) del paragrafo A.1.1. del Documento di Offerta. (Com)