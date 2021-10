Roma: Gualtieri, bene operazione Tor Bella Monaca, stop ad abusivismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono tornato a Tor Bella Monaca dove grazie a carabinieri, Ater e Acea si è ripristinata la legalità in via Santa Rita da Cascia 30". Lo scrive su Facebook il sindaca di Roma, Roberto Gualtieri. "Si è provveduto infatti alla rimozione di allacci abusivi di corrente ed acqua e allo sgombero dei locali cantina che erano occupati abusivamente. Sono al fianco delle tante cittadine e cittadini onesti che non devono più sentirsi abbandonati. Roma riparte se ripartiamo tutti insieme", conclude. (Rer)