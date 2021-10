© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Al via il 7° Memorial Stefano Cucchi “Umanità in marcia”. Alle ore 11 ci sarà una prima Cerimonia a piazzale Aldo Moro, davanti all'Università La Sapienza di Roma, dove lo scorso anno è stato piantato un albero ed è stata apposta una targa in suo ricordo. Partecipano Ilaria Cucchi, Antonella Polimeni Rettrice dell'Università La Sapienza di Roma, Francesca Del Bello Presidente del Municipio II, Rino Fabiano assessore del Municipio II, e Gianluca Peciola del Comitato Promotore Memorial Stefano Cucchi. Il programma delle due giornate prosegue con la commemorazione ufficiale alle ore 18 al Parco degli Acquedotti presso la targa Stefano Cucchi, in via Lemonia. (Rer)