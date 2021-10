Ruby ter: Papatheu (FI), contenta per assoluzione Berlusconi, verità viene a galla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono molto contenta per l’assoluzione del nostro presidente, Silvio Berlusconi, nel processo di Siena perché il fatto non sussiste. Finalmente, la verità è venuta a galla”. Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu. “Una sentenza che giunge, però, solo quando si sono già consumate le conseguenze di una vera e propria persecuzione politico-giudiziaria portata avanti nei confronti di Berlusconi, con i nostri avversari che hanno trovato comodi alibi per il loro odio sociale. Questa non può in alcun modo chiamarsi giustizia”, conclude la parlamentare azzurra. (Com)