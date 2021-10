Giustizia: Lega, massima disponibilità per iter riforma Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega lo sostiene da sempre e il nostro referendum sulla giustizia va assolutamente nella direzione del ministro Cartabia e quindi sull'urgenza di riprendere un confronto sull'esame della riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario. Così in una nota Roberto Turri, capogruppo della Lega in commissione Giustizia alla Camera. "L'assenza di oggi non solo era più che giustificata poiché la riunione, inizialmente fissata per le 15 e poi rinviata alle 17, si è comunque sovrapposta all'aula che si è chiusa dopo le 17. È assolutamente evidente che tutti, sottoscritto compreso, eravamo pronti a partecipare se non ci fosse stata la concomitanza di orari. Alla luce delle molteplici difficoltà e considerata l'importanza dell'argomento - aggiunge - comprendiamo e concordiamo sull'opportunità di trovare un'altra data di incontro. La Lega rinnova la massima disponibilità come fatto per altri importanti provvedimenti come la Delega penale".(Com)