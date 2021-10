Perù-Bolivia: annunciato vertice Castillo-Arce per il 30 ottobre a La Paz (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luis Arce aveva annunciato la ripresa dei gabinetti binazionali con il Perù al termine dell'incontro avuto a luglio a Lima con Castillo in occasione del suo insediamento alla presidenza. "Abbiamo deciso di riprendere i gabinetti binazionali questa volta insieme alle nostre organizzazioni sociali", aveva chiarito Arce. Il presidente boliviano aveva ricordato che l'ultimo incontro di questo tipo si era svolto nel 2019 in Perù e aveva sottolineato l'importanza di "riprendere questo meccanismo" tenendo conto anche delle "molte coincidenze" ideologiche con Castillo. "La Bolivia più che mai è predisposta a collaborare e lavorare con il governo peruviano", aveva rimarcato. "Ci sono migliori prospettive per poter lavorare, si lavora meglio ideologicamente quando ci sono interessi comuni tra i governi", ha sottolineato Arce. (segue) (Brb)