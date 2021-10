Afghanistan: Stoltenberg, rimaniamo vigili contro terrorismo, pronti a colpire minacce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa della Nato hanno concordato di rimanere vigili in merito alla situazione in Afghanistan, monitorando ogni tentativo da parte di gruppi terroristici internazionali di raggrupparsi in Afghanistan, visto che gli alleati hanno le capacità di colpire da oltre l'orizzonte, contro le minacce terroristiche. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dopo la prima giornata di ministeriale Difesa della Nato. "Abbiamo scambiato opinioni su come preservare le conquiste e assicurare che l'Afghanistan non diventi mai più un rifugio sicuro per i terroristi", ha detto. "Abbiamo concordato che dobbiamo rimanere vigili. Monitoreremo qualsiasi tentativo da parte di gruppi terroristici internazionali di raggrupparsi in Afghanistan. Gli alleati hanno le capacità di colpire da oltre l'orizzonte, contro le minacce terroristiche. Riterremo i talebani responsabili delle loro promesse sul terrorismo, sul passaggio sicuro e sui diritti umani", ha detto. "Abbiamo anche affrontato gli sforzi in corso per reinsediare gli afgani. (segue) (Beb)