Afghanistan: Stoltenberg, rimaniamo vigili contro terrorismo, pronti a colpire minacce (2)

- In agosto, più di 120 mila persone sono state evacuate da Kabul, su centinaia di voli alleati. Questo include circa 2 mila afgani che lavoravano con la Nato e le loro famiglie. Accolgo con favore gli impegni presi dagli alleati per reinsediare questi afgani. Centinaia hanno già iniziato le loro nuove vite nei loro nuovi Paesi ospitanti", ha sottolineato. "Stiamo continuando i nostri sforzi per assicurarci che quelli in alloggi temporanei siano reinsediati il più rapidamente possibile", ha aggiunto. Stoltenberg ha specificato che "è importante" che l'Alleanza e la comunità internazionale riflettano sugli "sforzi in Afghanistan" in questi 20 anni. "Abbiamo discusso il processo delle lezioni apprese dalla Nato. La crisi in Afghanistan non cambia la necessità per l'Europa e il Nord America di stare insieme nella Nato di fronte alle crescenti sfide globali" ed "è vitale che continuiamo a coordinarci e a stare insieme nella lotta contro il terrorismo internazionale". Domani, gli alleati parteciperanno a una riunione della Coalizione globale contro Daesh (acronimo in arabo per Stato islamico dell'Iraq e del Levante) ospitata alla Nato. (Beb)