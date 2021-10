Tunisia: Parlamento Ue, profonda preoccupazione, istituzioni tornino a funzionare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni statali in Tunisia devono tornare a funzionare normalmente. In una risoluzione sulla situazione in Tunisia, i deputati europei esprimono profonda preoccupazione per l'eccessiva concentrazione dei poteri nelle mani del presidente e chiedono il rispetto dello stato di diritto. Sottolineano che la costituzione e il quadro legislativo devono essere preservati e che il Paese ha bisogno di un Parlamento ben funzionante e legittimo. Secondo i deputati, la stabilità istituzionale deve essere ripristinata il più presto possibile e i diritti e le libertà fondamentali devono essere rispettati. Gli europarlamentari, chiedendo il ritorno a una democrazia a pieno titolo e la ripresa dell'attività parlamentare il più presto possibile, insistono che le autorità annuncino una chiara tabella di marcia per il ritorno a un normale funzionamento dello Stato. La risoluzione chiede anche alle autorità di evitare l'incertezza giuridica creata dai divieti di viaggio, dalla sorveglianza statale e dagli arresti domiciliari. I processi civili da parte dei tribunali militari sono altamente problematici, secondo i deputati che chiedono il ripristino di una magistratura indipendente che porti alla riforma dei tribunali militari in Tunisia e metta fine ai processi militari dei civili. Il Parlamento esorta le autorità a riprendere effettivamente un dialogo nazionale inclusivo che deve includere anche la società civile che, in Tunisia, è "ben sviluppata e ha svolto un ruolo fondamentale nel plasmare e rafforzare la transizione democratica" del Paese dal 2011. I deputati esprimono anche preoccupazione per le interferenze straniere che minano la democrazia tunisina. (segue) (Beb)