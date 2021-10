Tunisia: Parlamento Ue, profonda preoccupazione, istituzioni tornino a funzionare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, pur notando che Najla Bouden Ramadhan è stata nominata primo ministro il 29 settembre e che dieci donne sono state nominate ministri, i deputati chiedono al presidente di sostenere attivamente tutte le misure per garantire la parità di diritti tra le donne e gli uomini in tutti i settori, anche nelle leggi che devono essere riformate, in quanto sono contrarie ai diritti di eredità delle donne, ai diritti di custodia dei bambini, ai diritti concessi come capo famiglia e ai diritti del lavoro. Sottolineando l'urgente necessità di superare la crisi socio-economica che il Paese sta affrontando con riforme strutturali e politiche, i deputati chiedono all'Ue di continuare a gestire i programmi che sostengono direttamente i cittadini tunisini, e di aumentare l'assistenza dove necessario. Questo, secondo i deputati, dovrebbe includere il sostegno sanitario attraverso il sistema Covax, per aiutare il Paese a gestire il grave impatto della pandemia. La risoluzione è stata adottata oggi con 534 voti a favore, 45 contrari e 106 astensioni. (Beb)