Ue: Parlamento, congelare bilancio Frontex 2022, disponibile solo a serie condizioni

- Il Parlamento europeo ha deciso di chiudere la verifica dei conti di Frontex per il 2019, ma chiede di congelare parte del bilancio del prossimo anno. Lo si apprende dal Parlamento europeo che ha approvato la raccomandazione di concedere il discarico, cioè la procedura di verifica dei deputati sulle spese del bilancio Ue, a Frontex per la gestione del bilancio 2019. Nel testo della risoluzione di accompagnamento, i deputati riconoscono gli sforzi in corso di Frontex per porre rimedio alle carenze individuate nella prima relazione di discarico del Parlamento nella primavera di quest'anno. Tuttavia, chiedono che parte del bilancio di Frontex per il 2022 sia congelato e reso disponibile solo quando l'agenzia avrà soddisfatto una serie di condizioni specifiche. Tra queste, l'assunzione dei restanti 20 osservatori dei diritti fondamentali e di tre vicedirettori esecutivi, che devono possedere una qualifica sufficiente per ricoprire le posizioni, la creazione di un meccanismo per la segnalazione di incidenti gravi alle frontiere esterne dell'Ue e un sistema di monitoraggio dei diritti fondamentali pienamente funzionante. Durante l'adozione della posizione sul bilancio Ue per il 2022, i deputati hanno fissato, in una votazione separata con 470 voti favorevoli, 96 contrari e 125 astensioni, l'importo del bilancio di Frontex da porre in riserva per il prossimo anno a 90 milioni di euro, ovvero circa il 12 per cento del progetto di bilancio proposto dall'agenzia per il 2022 (757.793.708 euro). (Beb)