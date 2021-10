Milano: Sala, io ho fatto mia parte contro astensionismo, forse altri non possono dire altrettanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È giusto che la politica sottolinei il ruolo dell'astensionismo, però è necessario capirne le ragioni, analizzarne l'origine: il voto milanese ha dimostrato che l'astensionismo non si trova tra quelli che mi hanno sostenuto visto che nel 2021 il numero delle persone che hanno votato per me è aumentato di quasi il 25 per cento rispetto a cinque anni prima. Quindi io la mia parte l'ho fatta, forse qualcun altro non ha fatto altrettanto". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in aula durante la prima seduta del consiglio comunale riferendosi agli interventi dei consiglieri di opposizione, Matteo Forte, Marco Bestetti e Gianluca Comazzi. (Rem)