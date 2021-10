© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene all'inaugurazione del murale dedicato alla travel blogger Francesca Barbieri, “Fraintesa”Via Carlo Farini, 17 (ore 10)REGIONELa vice presidente e assessore al welfare Letizia Moratti visita l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e all'Asst di Trescore BalnearioOspedale Papa Giovanni XXIII, piazza Oms 1, Bergamo (ore 10.50)Asst di Trescore, via Mazzini 13, Trescore Balneario (Bg), (ore 12.20)L'assessore alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità Alessandra Locatelli, partecipa all'evento 'Special Cook Fest 2021'.Centro clinico NeMO, piazza dell'Ospedale Maggiore 3, blocco sud, Padiglione 7/A, palestra (ore 15)Conferenza stampa di presentazione della quarta edizione dei World Winter Master Games che si svolge dal 12 al 21 gennaio 2024 nelle località lombarde di Ponte di Legno Tonale, Aprica, Valchiavenna e Bormio e in quelle limitrofe trentine di Vermiglio e Pellizzano. Alla conferenza stampa intervengono tra gli altri, Massimo Garavaglia, ministro del turismo; Valentina Vezzali, sottosegretario alla Presidenza del consiglio dei ministri con delega allo sport; Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia e Antonio Rossi, sottosegretario regionale a sport, olimpiadi 2026 e grandi eventi. Presente anche Manuela Di Centa, consigliere del ministro per le materie turistiche di sport e montagna.Palazzo Lombardia, piazza Città di Lombardia, 1 ingresso N4, 1° piano, Sala Biagi (ore 16)VARIEInaugurazione del murale dedicato alla travel blogger Francesca Barbieri, “Fraintesa”Via Carlo Farini, 17 (ore 10)Conferenza inaugurale di Tuttofood. Intervengono il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e il Consigliere Delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia. Fanno gli onori di casa l’amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano, Luca Palermo, e il Presidente di Fondazione FieraMilano, Enrico Pazzali. Intervengono, tra gli atri, Raffaella Cagliano, Dipartimento di Ingegneria Gestionale, Politecnico di Milano; Carlo Maria Ferro, Presidente, Agenzia ICE; Maurizio Martina, Vicedirettore Generale FAO; Ettore Prandini, Presidente, Coldiretti e le conclusioni con il Ministro del Turismo On. Massimo Garavaglia.Rho Fiera Milano, area eventi Evolution Plaza, Pad. 14 (ore 11)Conferenza stampa di Camera di commercio Milano, Monza e brianza e Lodi per la presentazione dei prezzi degli immobili di Milano e provincia del primo semestre 2021,diretta streaming (ore 11)Inaugurazione di "Granarolo Bottega", il primo punto vendita in centro a Milano, alla presenza di Anna Scavuzzo, vicesindaco del Comune di Milano e di Gianpiero Calzolari, Presidente di Granarolo S.p.A..via Adige 4 (ore 12)L'associazione Green City Italia presenta il progetto "Colori-Amo di Arte e Natura il giardino Pippa Bacca!"Giardino Pippa Bacca, via Tommaso da Cazzaniga (ore 12.30)Triennale Milano e Fondazione Angelo Mangiarotti presentano una giornata di studi dedicata ad Angelo Mangiarotti (1921-2012) in occasione del centenario dalla sua nascita. Intervengono, tra gli altri; Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano; Paola Mungo, membro del CdA di Fondazione Angelo Mangiarotti; Federico Bucci, pro-Rettore alla Cultura del Politecnico di Milano.Palazzo della Triennale, viale Alemagna, 6 (ore 15)Salone Franchising Milano organizza l’incontro “Ridisegniamo il futuro del Retail” alla presenza di esperti e aziende per comprendere i trend in corso nel mondo del commercio. I relatori che discuteranno insieme dei mutamenti in atto sono Federico Capeci, Managing Director di Kantar Italy, Barbara Cimmino, Csr Director di Yamamay, Stefano Cigarini, Ceo di Cinecittà World Roma, Fico Eataly World Bologna, Coo Regions Group, Dream Island Moscow, Marta Mincuzzi, Principal Advisory di Jakala. Modera l’incontro Luigi dell’Olio, giornalista economico.Rho Fiera Milano, padiglione 6 (ore 17)(Rem)