Export: Della Vedova, governo accanto a imprese italiane

- Il sottosegretario agli Affari esteri, Benedetto Della Vedova, ha partecipato all'evento "Il mondo è il nostro mercato - Per un commercio internazionale aperto e sostenibile, leva di crescita e sviluppo", organizzato dall'Associazione italiana per il commercio estero (Aice), presso la sede dell'Unione Confcommercio di Milano, in occasione del 75mo anniversario dalla sua fondazione. "Se il 2020 ci ha visto costretti a fronteggiare in modo rapido ed immediato l'emergenza pandemica, il 2021 ci ha sinora mostrato come la situazione vada gradualmente stabilizzandosi – ha esordito il sottosegretario –. Nel periodo gennaio-agosto 2021, infatti, l'export italiano si è attestato infatti a poco meno di 332 miliardi di Euro, facendo segnare un più 5 pe cento rispetto ai 316 miliardi di export del periodo gennaio-agosto 2019." "Come ha ricordato il presidente del Consiglio Mario Draghi, dobbiamo andare verso un'autonomia strategica europea ed evitare un ritorno al protezionismo anche, e soprattutto, per quanto riguarda l'approvvigionamento di risorse." – ha continuato Della Vedova –. Le direttrici che vanno seguite sono in particolare la digitalizzazione e la transizione ecologica. Entrambe hanno dei costi di adattamento, ma se l'europa spingerà in queste direzioni, non solo per ragioni etiche, ma anche per ragioni strategiche, avremo un vantaggio competitivo rispetto agli altri su questo fronte. Noi, come governo, stiamo agevolando il compito delle aziende che fanno import-export: stiamo al vostro servizio, per andare insieme verso una transizione sempre più ecologica e digitale. Qui c'è un lavoro di squadra, che noi stiamo mettendo in campo anche per il Next Generation Eu e per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Ci saranno investimenti, ma saranno necessarie anche le riforme: sarà essenziale avere un sistema di mercato aperto e innovato". "È un momento molto positivo: siamo passati dalla crisi pandemica alla crescita economica di rimbalzo. Abbiamo dimostrato di essere competitivi, anche più competitivi dei partner storici, come la Germania. Ora non dobbiamo tornare indietro! Lavoriamo, come state facendo voi, investendo nella riconversione ecologica, nella transizione digitale e nell'innovazione. Dobbiamo continuare a lavorare insieme con infrastrutture migliori e più collaborazione tra governo e imprese", ha concluso il sottosegretario.(Res)