Turchia-Africa: Erdogan rafforza politica di espansione nel continente africano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle sue relazioni con l'Africa, l'obiettivo della Turchia è di "vincere insieme, crescere insieme, camminare insieme". Lo ha dichiarato dal presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter al termine di un tour di quattro giorni che lo ha portato in Angola, Togo e Nigeria. La visita di Erdogan nei tre Paesi dell’Africa occidentale mira a rendere la Turchia una potenza nel continente pari a quella degli ex Paesi coloniali e della Cina. In occasione del terzo vertice economico Turchia-Africa aperto oggi a Istanbul il ministro del Commercio turco, Mehmet Mus, ha dichiarato che il volume degli scambi della Turchia con l'Africa, che era di soli 5,4 miliardi di dollari (50,93 miliardi di lire turche) nel 2003, ha raggiunto i 25 miliardi di dollari nel 2020. “Le esportazioni della Turchia nel continente, che erano pari a soli 2,1 miliardi di dollari, sono aumentate a 15,2 miliardi di dollari l'anno scorso”, ha aggiunto. (segue) (Res)