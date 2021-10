Turchia-Africa: Erdogan rafforza politica di espansione nel continente africano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al forum di oggi hanno partecipato i rappresentanti di 45 Paesi africani e circa 3mila uomini d'affari turchi e africani. Mus, per il quale la Turchia attribuisce grande importanza alle relazioni con il continente, ha affermato che le cifre raggiunte attraverso il commercio con l'Africa sono il risultato degli sforzi avviati nel 2003 per coltivare in modo equilibrato le relazioni bilaterali. Nel periodo 2003-2020, gli investimenti della Turchia in Africa sono stati pari a 6 miliardi di dollari, mentre il valore dei progetti intrapresi dagli appaltatori turchi ha raggiunto i 77 miliardi di dollari, secondo il ministro del Commercio. La compagnia di bandiera nazionale Turkish Airlines ha operato voli verso 58 diverse destinazioni nel continente, ha aggiunto Mus, osservando che l'obiettivo della Turchia nella regione è stabilire relazioni basate sul rispetto reciproco e una strategia vincente. (Res)