Pensioni: Provenzano (Pd), quota 100 un fallimento, governo incontri sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quota 100 è stato un costosissimo fallimento, a danno dei giovani, delle donne e del Sud". Lo afferma Peppe Provenzano, vicesegretario del Partito Democratico con delega al lavoro e al sociale, nell'incontro sulla legge di bilancio organizzato dal responsabile Economia Antonio Misiani. "A differenza di quello che va dicendo Salvini, non ha cancellato la legge Fornero. Sulle pensioni - ha aggiunto - riteniamo essenziale che il governo incontri i sindacati. La nostra posizione è chiara, non tornare né a quota 100 né alla legge Fornero. Siamo per forme di flessibilità, ma il sistema delle quote finirebbe per ricreare quegli squilibri insopportabili che vanno corretti in almeno due direzioni: da un lato, estendendo l'Ape sociale e la platea dei lavoratori gravosi e usuranti; dall'altro, prorogando Opzione donna. Infine, resta aperto il tema di una pensione di garanzia per le nuove generazioni e i precari", conclude Provenzano. (Com)