- "Il presidente Silvio Berlusconi assolto nel processo cosiddetto Ruby-ter perché il fatto non sussiste. Noi non avevamo alcun dubbio. Finalmente, dopo tante illazioni e dopo tanti attacchi gratuiti, ecco la verità. In tanti dovrebbero riflettere e chiedere scusa al nostro leader". Lo scrive su Twitter Roberto Occhiuto, presidente eletto della Regione Calabria ed esponente di Forza Italia. (Rin)