Milano: Sala, città sarà modello di correttezza, rispetto regole e competenza in gestione fondi Pnrr

- La gestione degli aiuti erogati dal Pnrr non sarà semplice, necessiterà di amministratori competenti che pensano al bene comune e decisi a resipngere infiltrazioni mafiose così come devono essere pronti a respingere ogni tentativo di corruzione”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo in aula durante la prima seduta del consiglio comunale. “L'unica via della crescita – ha proseguito - è la legalità e questa convinzione ha ottenuto un crescente con senso dei cittadini e consentirà a Milano di essere un modello di correttezza, rispetto delle regole, indipendenza e competenza nella gestione dei fondi del Pnrr” che, ha spiegato, "saranno fondamentali per rendere Milano più verde e più giusta che va dal rispetto della salute di tutti, al rispetto dell'ambiente fino al lavoro buono in grado di garantire retribuzioni dignitose”. (Rem)