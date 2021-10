Energia: Vestager, faro su rincari, dovremo spingere sull'indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea deve puntare all'indipendenza in materia energetica. Lo ha detto a "Sky Tg24 Economia" Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione europea e commissaria Ue per la concorrenza, interpellata sulla corsa al rialzo delle bollette che l’Italia e l’Europa stanno vivendo, e se questa sia più colpa della Russia o della transizione green. "Se avessimo già avuto una transizione green saremmo stati molto più indipendenti dai combustili fossili importati, perché questo è il caso: importiamo tanto gas e questo è ciò che crea il picco nei prezzi. Penso che dovremo veramente spingere sull'essere indipendenti, in modo da non vedere il verificarsi di queste cose”, ha aggiunto. Nel breve termine “per gli Stati membri - ha spiegato - credo sia molto importante, per esempio, aiutare le famiglie meno abbienti, dove è più difficile andare a utilizzare l'energia verde, quindi aiuteremo gli Stati membri in questo senso". "Allo stesso tempo - ha sottolineato - siamo molto preoccupati che ci siano azioni illegali, quindi stiamo indagando con i fornitori di energia, compresi i fornitori i russi, per capire se ci sono cose che accadono e non dovrebbero accadere”. “Dobbiamo capire - ha concluso - perché c'è stato questo aumento, non solo in Ue ma a livello globale, per cui stiamo cercando di considerare tutte le dimensioni della crisi energetica che stiamo attraversando”.(Res)