Venezuela: Meloni, basta ambiguità Conte su dittatura Caracas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo le ultime rivelazioni dell'ex capo dell'intelligence militare del regime chavista Carvajal, Fratelli d'Italia ha chiesto al presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, di chiarire e di prendere politicamente le distanze dalla dittatura venezuelana. Sono trascorse più di 24 ore ma l'ex presidente del Consiglio è rimasto muto. Va inteso come un silenzio-assenso? Noi continuiamo a chiedere chiarezza perché la posizione politica del M5s nei confronti del regime comunista di Caracas ha influenzato, e tuttora influenza, la politica estera italiana". Lo dichiara in una nota il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, secondo cui "il Movimento 5 stelle ha condizionato le scelte degli ultimi tre esecutivi, il mancato riconoscimento di Juan Guaidò come Presidente ad interim del Venezuela da parte dell'Italia e l'opposizione del Governo nelle competenti sedi europee. Basta ambiguità".(Com)