Russia-Turchia: Putin, concordo con Erdogan su cambiamento equilibri “potere globale”

- Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha ragione nel notare il cambiamento degli equilibri "del potere globale". Lo ha dichiarato il presidente turco, Vladimir Putin, parlando oggi alla sessione plenaria del Forum di Valdai, in merito alle critiche di Erdogan al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alle sue regole che risalgono alla Seconda guerra mondiale. "Erdogan ha ragione nel dire che dopo la Seconda guerra mondiale c'era un certo equilibrio di potere, ma ora sta cambiando", ha dichiarato Putin, affermando però che ci sono molti modi diversi per riformare il Consiglio di sicurezza, ricordando come il diritto di veto resti “essenziale”. "Sono possibili decisioni diverse sulla riforma delle Nazioni Unite, ma se il diritto di veto viene rimosso, l'Onu morirà lo stesso giorno", ha affermato Putin.(Rum)