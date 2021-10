Italia-Usa: Giorgetti, promuovere imprenditorialità giovanile ed educare al "rischio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricerca, formazione e necessaria spinta imprenditoriale giovanile sono stati al centro dell'intervento che il ministro per lo Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti ha tenuto oggi alla Harvard Business School, l'università di Boston dove ha parlato nel quadro della sua visita negli Stati Uniti. Dopo aver visitato i laboratori della società di biotecnologie Moderna, Giorgetti ha tenuto una lezione alla presenza, fra gli altri dell'ambasciatore d'Italia a Washington Mariangela Zappia, che ha ringraziato per l'occasione offerta. Entrando all'Harvard si respira un clima "capace di creare le condizioni dove chi vuole può studiare", ha detto Giorgetti, per il quale l'ambiente formativo ricopre un'importanza cruciale nella costruzione di futuri progetti innovatori, "in modo forse più decisivo della dimensione finanziaria". Per crescere, ha proseguito "serve un ambiente proattivo che accetti la dimensione della competizione ed anche il caso della sconfitta, ed in questo senso la cultura italiana deve evolvere" per non rimanere schiacciata a livello globale da altri giganti tecnologici. (segue) (Nys)