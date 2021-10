Italia-Usa: Giorgetti, promuovere imprenditorialità giovanile ed educare al "rischio" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giorgetti ha quindi invitato a "riaffermare il valore dell'innovazione" e quello del rischio, elemento imprescindibile nella costruzione di qualsiasi progetto imprenditoriale: "Il coraggio del rischio è fondamentale", ha insistito Giorgetti, sottolineando inoltre la necessità di "riportare al centro i giovani imprenditori". Un invito a creare le condizioni per esprimere il potenziale imprenditoriale giovanile e a realizzare "ambienti che assecondino la vocazione degli studenti". In questo senso, ha commentato, il programma "Bocconi for Innovation" punta ad aumentare gli scambi studenteschi, creando un "ponte ideale" fra Italia e Stati Uniti sull'onda della ricerca e dell'innovazione. (Nys)