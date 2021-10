Giustizia: Bazoli (Pd), noi pronti ad accelerare iter per riforma Csm

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Condividiamo con la ministra Cartabia l'esigenza di riprendere rapidamente l'esame della riforma del Csm e dell'ordinamento giudiziario. Per quanto riguarda il Partito Democratico, il relatore Verini oggi ha partecipato a una riunione preliminare al ministero, e io stesso ero pronto e disponibile in qualunque momento, e lo saremo ogni qual volta ciò si renderà necessario per condividere il testo da sottoporre ai lavori parlamentari, e accelerare l'iter di approvazione". Così Alfredo Bazoli, capogruppo del Partito democratico in commissione Giustizia della Camera. (Com)